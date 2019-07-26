Российский газопровод потребуют вывести из-под действия норм Третьего энергопакета

Компания-оператор российского газопровода Nord Stream 2 AG обратилась в Европейский суд с иском об отмене дискриминационных мер в отношении проекта. Об этом сообщается на сайте компании.



Nord Stream 2 AG анонсировала выход пресс-релиза с соответствующим заголовком. Текст сообщения пока не доступен. О каких именно мерах идет речь в иске, пока не известно. Вероятно, руководство компании потребует вывести "Северный поток – 2" из-под действия поправок к Газовой директиве ЕС.

Вступившие в мае в силу поправки к этому документу распространяют нормы Третьего энергопакета на газотранспортные системы между государствами-членами ЕС и третьими странами. Главное требование директивы – разделение компаний-поставщиков газа и компаний, обеспечивающих транспортировку. Третий энергопакет не допускает монопольного использования магистральной трубопроводной инфраструктуры одним экономическим субъектом. В случае с "Северным потоком – 2" речь идет о "Газпроме".

Москва ранее не раз заявляла о том, что власти ЕС не имели права задним числом распространять действие этого акта на уже реализуемый проект. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал принятие поправок "нарушением основополагающего принципа защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны".