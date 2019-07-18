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На пути "Северного потока – 2" встала непроходимая преграда

Лавров раскритиковал европейцев за помехи газовому проекту

Поправки к газовой директиве ЕС направлены на срыв реализации проекта по строительству нового российского газопровода. В этом европейские власти обвинил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, "Северный поток – 2" является исключительно коммерческим проектом. Он направлен на укрепление энергобезопасности Европы и снижение цен на голубое топливо для европейцев. К тому же строящаяся магистраль уже дала работу десяткам тысяч жителей континента.

"На этом фоне недоумение вызывают настойчивые попытки определенных сил вставлять палки в колеса, мешать реализации проекта. Именно так мы расцениваем поправки к газовой директиве Третьего энергопакета Евросоюза, фактически нарушающие основополагающий принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны",

заявил Лавров в интервью немецкой газете Rheinische Post.

Он также обвинил власти Дании за их политизированную позицию по "Северному потоку – 2": Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут строительства участка, который проходит через его исключительную экономическую зону. "Считаем, что затягивание рассмотрения поданных оператором проекта заявок идет вразрез с принципами международного морского права, которые позволяют сооружать объекты энергетической инфраструктуры в морских акваториях", – отметил министр.

В завершение он напомнил, что строительство газопровода поддерживают ведущие энергетические компании Европы, которые сложно заподозрить в антиевропейских намерениях. Значит, "Северный поток – 2" не представляет никакой опасности для Запада, отмечает РИА ФАН.

Вступившие в мае в силу поправки к газовой директиве ЕС распространяют нормы Третьего энергопакета на газотранспортные системы между государствами-членами ЕС и третьими странами. Главное требование директивы – разделение компаний-поставщиков газа и компаний, обеспечивающих транспортировку. Третий энергопакет не допускает монопольного использования магистральной трубопроводной инфраструктуры одним экономическим субъектом. В случае с "Северным потоком – 2" речь идет о "Газпроме".

Андрей ФИЛАТОВ
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