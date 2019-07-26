Треска встала на пути "Северного потока-2"

Датские рыбаки беспокоятся о будущем улове

Копенгаген никак не может определиться с выбором трассы газопровода "Северный поток-2". Представленный властями Дании к рассмотрению компанией-оператором проекта Nord Stream 2 AG юго-восточный маршрут вызвал беспокойство у местных рыболовов. Они увидели опасность для промысла трески. Об этом говорится в материалах Датского энергетического агентства (DEA) по итогам общественных слушаний, которые прошли на острове Борнхольм еще 19 июня.

"Ассоциация рыболовов Борнхольм и Кристиансё заявила, что предпочитает первую заявку от 2017 года (базовый маршрут газопровода – ред.), по которому проект идет параллельно "Северному потоку", поскольку под давлением может оказаться промысловый запас трески", – цитирует документ РИА "Новости".

Отмечается, что в Nord Stream 2 AG сообщили, что "рыбный промысел и трубопроводы могут сосуществовать, но что это влияет на лов рыбы и, возможно, понадобится корректировка, чтобы не повреждать оборудование и трал".

При этом все-таки остается вопрос, почему трубы действующего "СП" не мешают добыче трески.

Также сегодня во второй половине дня пришла реакция из Еврокомиссии по поводу утренней новости о том, что Nord Stream 2 AG 25 июля подала иск в Европейский суд юстиции общей юрисдикции, в котором компания просит аннулировать директиву (ЕС) 2019/692, вносящую поправки в Газовую директиву ЕС. Оператор считает, что документ нарушает принципы права Евросоюза о равном обращении со всеми участниками рынка. Nord Stream 2 уверена, что данные поправки были специально разработаны и приняты, чтобы "создать неблагоприятные и препятствующие реализации проекта "Северный поток-2" условия".

Брюссель заявил, что в курсе поданного иска, пишет ТАСС.

"ЕК готова отстаивать свою позицию, которая соответствует международным обязательствам Евросоюза", – сообщает пресс-служба организации.

В Еврокомиссии отметили, что своевременно ответили Nord Stream 2 на ее обращение с предложением о внесудебном урегулировании разногласий. Однако в Брюсселе не нашли оснований для пересмотра согласованных поправок в Газовую директиву.

