Сенатор от штата Кентукки заверил коллег, что рестрикции не навредят России

Друг президента США Дональда Трампа Рэнд Пол разослал членам Сената письмо, в котором требовал перенести голосование по поводу введения рестрикций против "Северного потока – 2", хотя комитет по внешней политике этой палаты хотел рекомендовать коллегам принять проект ограничительных мер за поддержку газопровода. Об этом стало известно американским журналистам.

Авторы издания The Daily Beast ознакомились с письмом сенатора от штата Кентукки, в котором утверждалось, что законопроект неточен. Санкции, как считает Пол, в итоге навредили бы европейским союзникам США, в том числе компаниям из Германии, Австрии, Франции, Нидерландов, Швеции, Финляндии и Италии. В письме указывалось, что Россия бы не пострадала от ограничений. Сенатор также уверен, что Конгресс таким "слепым голосованием", ставит под сомнение свою способность создавать законодательные акты. Журналисты издания считают, что окружение Пола взаимодействует с лоббистом Ричардом Бертом, который поддерживает газопровод. Они оба являются близкими знакомыми Трампа.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил в разговоре с журналистами телеканала RT, что многие конгрессмены выступают с такой же позицией. Ведь Германия в частных разговорах просила США не вводить санкции, ведь для немцев это будет "маленькой и невсеобщей", но войной. Поэтому американцы стараются быть аккуратными с "Северным потоком – 2". Тем не менее специалист подчеркивает, что в США "требуют каких-то жертв и, как всегда, в виде России".

Проект предполагает две нитки общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. "Северный поток – 2" пройдет от России к Германии через дно Балтийского моря. Против газопровода выступает Украина, которая боится потерять транзит российского голубого топлива.