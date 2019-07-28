Оператор "Северного потока" сделал неожиданное заявление

Стало известно о переносе планов по проекту

Речь идет о ремонте газопровода.

Как стало известно, работы по техническому обслуживанию и тестированию автоматики завершились раньше срока. Поставки газа по "Северному потоку" начались на четыре дня раньше.

Напомним, ранее планировалось, что временная остановка ниток газопровода продлится с 16 по 30 июля. Однако оператор проекта Nord Stream сообщил, что работы были проведены уже к 27 июля.

"...подача газа возобновлена, полная мощность трубопровода доступна для выполнения заявок на поставку газа",

– отмечается на сайте.

По словам директора по техобслуживанию Nord Stream AG Оливье Эскола, всех европейских партнеров заранее предупредили о грядущих работах. Заявки на транспортировку газа составлялись с учетом временной остановки.