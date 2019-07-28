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Оператор "Северного потока" сделал неожиданное заявление

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУгроза срыва: определен критический месяц для "Северного потока - 2"
Стало известно о переносе планов по проекту

Речь идет о ремонте газопровода.

Как стало известно, работы по техническому обслуживанию и тестированию автоматики завершились раньше срока. Поставки газа по "Северному потоку" начались на четыре дня раньше.

Напомним, ранее планировалось, что временная остановка ниток газопровода продлится с 16 по 30 июля. Однако оператор проекта Nord Stream сообщил, что работы были проведены уже к 27 июля.

"...подача газа возобновлена, полная мощность трубопровода доступна для выполнения заявок на поставку газа",

отмечается на сайте.

По словам директора по техобслуживанию Nord Stream AG Оливье Эскола, всех европейских партнеров заранее предупредили о грядущих работах. Заявки на транспортировку газа составлялись с учетом временной остановки.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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