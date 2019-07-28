Дания может сорвать сроки поставок российского газа в Европу

Если датчане в течение августа не дадут разрешение на прокладку труб "Северного потока – 2" в своей экономической зоне, то проект окажется под угрозой, ведь Россия может не успеть его запустить. Об этом американским журналистам рассказал анонимный источник, знакомый с ситуацией.

"Если в ближайшие несколько недель мы не получим одобрение от Дании, то не уложимся в срок",

– заявил собеседник издания Financial Times.

Другой источник газеты, также близкий к оператору проекта Nord Stream AG, заметил, что август – критический срок, а тот факт, что последний месяц лета почти наступил, вызывает "беспокойство, если не панику".

Авторы материала при этом подчеркивают, что даже если Дания даст разрешение на прокладку труб газопровода, то проект может не заработать вовремя, если возникнет еще какое-то препятствие.

"Северный поток – 2" планировали запустить 31 декабря 2019-го, когда заканчивается соглашение между Россией и Украиной на транспортировку газа.

В России не раз говорили о том, что газопровод достроят вовремя. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, например, считает, что Дания сдастся в октябре. А на прокладку труб уйдет несколько недель, что позволит уложиться в назначенные сроки.

Москва подала три заявки на строительство проекта в Дании, которая не одобрила ни одну из них.