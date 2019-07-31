"Северный поток - 2" готовит сюрприз к Новому году

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Газ по топливной магистрали поступит в трубу до конца 2019 года, как и было заявлено ранее.
Сроки подтвердили в австрийской нефтегазовой компании OMV. Первые поставки ожидаются к полуночи 31 декабря, заявил ее глава Райнер Зеле, передает РИА "Новости".
Таким образом, козни США, которые в борьбе за энергетический рынок всячески испытывают на прочность "Северный поток – 2", не сработали.
Ранее в компании отчитались о вложениях в российско-европейский проект. Только во втором квартале нынешнего года сумма составила €44 млн. В общей сложности OMV профинансировала строительство на €688 млн. От обещанных €950 млн осталось более четверти миллиарда евро.
Напомним, две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров топлива в год протянутся по дну Балтийского моря, соединив Россию с Германией. Недавно в последней усомнились в строительстве магистрали.
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