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"Северный поток - 2" готовит сюрприз к Новому году

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон не сумел помешать планам оператора

Газ по топливной магистрали поступит в трубу до конца 2019 года, как и было заявлено ранее.

Сроки подтвердили в австрийской нефтегазовой компании OMV. Первые поставки ожидаются к полуночи 31 декабря, заявил ее глава Райнер Зеле, передает РИА "Новости". 

Таким образом, козни США, которые в борьбе за энергетический рынок всячески испытывают на прочность "Северный поток – 2", не сработали. 

Ранее в компании отчитались о вложениях в российско-европейский проект. Только во втором квартале нынешнего года сумма составила €44 млн. В общей сложности OMV профинансировала строительство на €688 млн. От обещанных €950 млн осталось более четверти миллиарда евро.

Напомним, две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров топлива в год протянутся по дну Балтийского моря, соединив Россию с Германией. Недавно в последней усомнились в строительстве магистрали. 

Ксения АНДРЕЕВА
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