США вводят санкции в отношении "Северного потока-2"

Под американский каток попадают все компании-участники строительства

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил законопроект о санкциях в отношении проекта "Северный поток-2".

Как сообщает агентство Reuters, под рестрикции Вашингтона попадают компании и частные лица, участвующие в строительстве газопровода "СП-2", идущего из России в Германию, который, по словам администрации президента США Дональда Трампа, "укрепит экономическое влияние Москвы на Европу".

Принятый сенатским комитетом документ отражает озабоченность некоторых законодателей по поводу российского воздействия на Старый Свет, отмечает агентство.Законопроект должен еще одобрить Сенат и Палата представителей, далее он поступит на подпись Трампу.

Документ сочинили сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин. Согласно законопроекту, в Штаты не смогут въехать любые лица, причастные к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Также будут заморожены все активы этих граждан на территории юрисдикции США.

Судя по всему, под американскими рестрикциями окажутся швейцарская компания Allseas, укладывающая почти весь морской участок "СП-2", итальянская Saipem, а также представители изАвстрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции.