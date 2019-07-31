Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В России отреагировали на решение Сената Конгресса США

Фото: www.globallookpress.com
"Северный поток – 2" заработает в срок при любом раскладе

США ограничатся санкциями против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2", которые ранее одобрил Комитет по иностранным делам Сената Конгресса. В этом уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Этот шаг предпринимается от бессилия. Уговоры не помогли, европейские страны заявили, что "Северный поток – 2" им необходим. Думаю, этими санкционными мерами в США и ограничатся. Если они даже примут санкции против одних компаний, придут другие",

– заявил сенатор телеканалу RT.

Джабаров добавил, что газопровод заработает вовремя, поэтому США придется с этим смириться, потому что идти против здравого смысла нельзя. Политик также подчеркнул, что принятие санкций – сложный процесс. Документ должна одобрить палата представителей, Сенат и президент страны Дональд Трамп.

"Северный поток – 2" представляет собой две ветки общей мощностью 55 млрд кубометров топлива в год. Газопровод пройдет от России к Германии через дно Балтийского моря. Москва не раз уверяла, что проект стартует 31 декабря 2019-го, как и планировалось.

Строительство "Северного потока – 2" тормозит Дания, которая никак не может выдать разрешение на прокладку труб в своей экономической зоне. Вашингтон давит на Копенгаген, пытаясь таким образом заполучить рынок газа в Европе. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия разместит ракеты ближе к границе США

Недружественные шаги американцев не останутся без ответа

Взрыв в Крыму обрадовал украинцев

Жители Незалежной приготовили поп-корн для обсуждения ЧП

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей