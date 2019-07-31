"Северный поток – 2" заработает в срок при любом раскладе

США ограничатся санкциями против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2", которые ранее одобрил Комитет по иностранным делам Сената Конгресса. В этом уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Этот шаг предпринимается от бессилия. Уговоры не помогли, европейские страны заявили, что "Северный поток – 2" им необходим. Думаю, этими санкционными мерами в США и ограничатся. Если они даже примут санкции против одних компаний, придут другие",

– заявил сенатор телеканалу RT.

Джабаров добавил, что газопровод заработает вовремя, поэтому США придется с этим смириться, потому что идти против здравого смысла нельзя. Политик также подчеркнул, что принятие санкций – сложный процесс. Документ должна одобрить палата представителей, Сенат и президент страны Дональд Трамп.

"Северный поток – 2" представляет собой две ветки общей мощностью 55 млрд кубометров топлива в год. Газопровод пройдет от России к Германии через дно Балтийского моря. Москва не раз уверяла, что проект стартует 31 декабря 2019-го, как и планировалось.

Строительство "Северного потока – 2" тормозит Дания, которая никак не может выдать разрешение на прокладку труб в своей экономической зоне. Вашингтон давит на Копенгаген, пытаясь таким образом заполучить рынок газа в Европе.