Властям США объяснили, что это Россия с трубой будет зависеть от Европы, а не наоборот

Вашингтону нужно перестать бесконечно вводить санкции против разных стран и пугать европейцев газопроводом "Северный поток-2", поскольку он не несет никакой экономической угрозы со стороны Москвы. Об этом говорится в статье американского журнала Politico. Автор материала с долей сарказма назвал девиз внешней политики США в наши дни: "Не сидите просто так, введите санкции против кого-нибудь".

Сначала в статье описывается абсурдность рестрикций в разных конфликтных ситуациях.

"Давайте наложим больше санкций на Иран за нарушение соглашения, из которого администрация Трампа вышла в одностороннем порядке. Давайте наложим на Россию санкции не только за ее вмешательство в выборы в США в 2016 году, но и за ее будущее вмешательство, которое она должна совершить, вместо того, чтобы принимать законопроекты для повышения безопасности выборов", – представляет политику американских властей автор.

Он напомнил, что накануне сенатский комитет по международным отношениям принял законопроект о введении санкций в отношении строящегося "СП-2" и обрисовал всю никчемность такого шага.





"Якобы предназначенный для защиты Европы от злонамеренного влияния России путем прекращения строительства трубопровода, этот закон не сделает ничего подобного. Это гораздо более вероятно подорвет отношения США с Германией и подтолкнет Россию еще ближе к Китаю. Фактически, если законодатели США действительно хотят ослабить влияние Европы на Россию, они должны поддержать проект трубопровода", – считает эксперт.

По его мнению, "Северный поток-2" есть за что критиковать, однако "предлагаемое законодательство не изменит позицию "Газпрома", его немецких и других европейских партнеров или привычку Кремля к запугиванию". Более того, убежден автор, санкции не остановят реализацию этого проекта, "который имеет необходимое финансирование и завершен более чем на две трети".

В статье приводятся цифры, согласно которым доля России в поставках голубого топлива европейским потребителям на самом деле снижается.

"В 1980 году во время холодной войны Россия поставляла 80% из всего европейского импорта природного газа; в 2018 году эта доля составляла 40%", – пишет автор и добавляет, что "новый трубопровод не так страшен, как думают некоторые законодатели США".

Признавая тот факт, что Россия по-прежнему остается крупнейшим экспортером газа в Европу, он отмечает неспособность РФ в будущем самостоятельно удовлетворить растущие потребность Старого Света в топливе. По словам американского аналитика, у "Газпрома" уже сейчас появились конкуренты, поставляющие газ европейцам - это Норвегия, Катар, Алжир, Нигерия, Перу и даже США.

"Еще больше месторождений было открыто на Кипре, в Израиле и Египте. Благодаря этим новым открытиям, революции сланцевого газа в США и строительству СПГ-терминалов, все больше поставщиков будут конкурировать за долю растущего газового рынка Европы. Европейские потребители уже извлекают выгоду из этого перенасыщения с низкими ценами, чего не было многие годы", – указывается в материале.





Автор назвал устаревшим пониманием топливного рынка санкционную политику Вашингтона, который пытается таким способом защитить Европу "от российского энергетического шантажа".

"Торговля создает двусторонние зависимости. Ирония российского стремления к "Северному потоку-2" заключается в том, что он гораздо больше увеличивает зависимость России от Европы, чем наоборот. "Северный поток-2" будет работать в течение десятилетий, и Россия станет поставщиком Европы в то время, когда столкнется с растущей конкуренцией со стороны других производителей и возобновляемых источников энергии, которые, согласно прогнозам, обеспечат более 30% потребностей Европы в энергии к 2030 году", – уверяет эксперт.

В заключение он заявил, что администрация президента США Дональда Трампа и ее партнеры по конгрессу должны поощрять строительство "СП-2", поскольку это увеличит влияние Европы на Россию и зависимость России от союзников Вашингтона. Автор констатировал, что газопровод все равно будет введен в строй, несмотря на американские санкции, зато они дадут обратный эффект по интересам Штатов.

Рестрикции нанесут "серьезное оскорбление" Германии – ключевому союзнику Вашингтона в Европе Германии, также они подрывают связи с партнерами США в Старом Свете, резюмирует автор специалист.

С последним утверждением согласен и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Комментируя в эфире радио Sputnik ситуацию с возможными новыми ограничительными мерами в отношении участников строительства "СП-2", он заметил, что в Европе выражают крайнюю обеспокоенность таким поведением американских законодателей, впрочем, как и в самом Белом доме.

"Потому что введение санкций против германских, австрийских, швейцарских, итальянских компаний всегда чревато. Нельзя полагать, что вторая сторона будет до бесконечности молчать. Вполне возможно, что может быть ответная реакция", – подчеркнул Брутер.

