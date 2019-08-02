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Обратная зависимость: Вашингтону объяснили пользу от "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
Администрация Трампа просчиталась с санкциями против газопровода

Меры, которые США предпринимают против российского проекта "Северный поток-2", на самом деле, имеют обратный эффект. В этом убежден политолог Фонда Карнеги Юджин Румер.

Санкции, которые одобрили американские сенаторы, не остановят строительство газопровода, но во-первых, укрепят сотрудничество России с Китаем, а во-вторых, негативно скажутся на отношениях США с ФРГ.

По мнению американского политолога, Белый дом, напротив, должен поддерживать "Северный поток-2". Ведь поставки по нему сделают Россию еще более зависимой от Евросоюза, чем сейчас, пишет Politico. За Европу же беспокоиться не стоит. Да, "Газпром" – крупнейший поставщик природного газа в европейские страны, но он не удовлетворяет все их энергетические потребности.

Фото: www.globallookpress.com

Сейчас ЕС закупает сжиженный газ у Норвегии, Катара, Алжира, Нигерии, Перу и США. Развитие СПГ-терминалов и строительство многочисленных соединительных трубопроводов повышает конкурентность на европейском газовом рынке. Так что не Европе нужно опасаться зависимости от РФ, а России бояться, что ее трубопроводы со временем останутся невостребованными, поясняет политолог.

На этой неделе Комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект против "Северного потока-2". Под санкции попадают как российские участники проекта, так и иностранные компании.

Николай ВИКТОРОВ
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