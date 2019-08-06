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"Северный поток-2" станет причиной новой войны

Фото: www.globallookpress.com
Москва не уступит Западу свое лидерство без боя

Борьба за рынок энергоносителей доведет Россию и США до состояния холодной войны. Ситуация вокруг газопровода "Северный поток-2" – уже предвестник масштабного конфликта.

Полвека назад США соперничали с СССР на идеологическом уровне, пишет Die Welt. Для победы им нужно было ядерное оружие, космические ракеты и т.д. Сейчас на первое место вышли экономические интересы. И США всеми силами противостоят укреплению России на газовом рынке Европы, вводят санкции против строителей газопровода и крупных российских компаний.

Похожая ситуация возникла и в отношениях США с Китаем. Там, помимо торговых пошлин, камнем преткновения является поддержка Пекином прокладки новой газовой трубы в Сибири, по которой Россия будет экспортировать топливо в КНР.

Между тем в последние годы американцы существенно продвинулись на мировом рынке газа. Объем их добычи и экспорта сильно вырос, в том числе за счет СПГ. Однако Россия не уступит лидерство без боя. Война, где главным оружием стали экономические меры давления, уже началась.

Николай ВИКТОРОВ
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