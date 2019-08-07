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Американцам велели держаться подальше от "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
Санкции только рассорят США с ЕС

Вашингтон хочет превратить европейский энергетический рынок в свою игрушку. Об этом заявил глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле. Он отметил, что пакет мер против "Северного потока-2", которые готовят американские сенаторы, негативно отразится на отношениях давних союзников – США и ЕС.

"Последние санкционные проекты США навредят, в первую очередь, компаниям из таких дружественных стран как Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Швейцария. Они также превратят европейскую энергетическую политику в игрушку США", – цитирует Бюхеле Die Welt.

Представитель ФРГ отметил, что Европе нужны поставки газа из различных источников, чтобы развивать свою экономику, особенно в свете отказа Германии от использования угля и атомной энергии. Запретительная политика Вашингтона не учитывает интересы Брюсселя. Это может привести к расколу между ЕС и США.

"Европейские энергетические вопросы - дело европейцев, так будет и впредь", – предупредил Бюхеле.

В июле Комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток-2". Теперь предстоит голосование за документ в обеих палатах Конгресса.

Николай ВИКТОРОВ
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