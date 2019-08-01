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Говорить о том, к чему приведут санкции Соединенных Штатов против "Северного потока -2", – это то же самое, что бежать впереди паровоза. Такого мнения придерживаются в компании Nord Stream 2 AG.
"В настоящее время мы оцениваем предлагаемое законодательство. Пока рано комментировать какие-либо последствия для нашего проекта", – цитирует представителя компании-оператора РИА "Новости".
Он отметил, что инвесторы из Австрии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов готовы вложить в российско-европейский порядка миллиарда евро. В строительстве топливной магистрали задействованы тысячи компаний из 25 стран.
Напомним, накануне США анонсировали санкции против "Северного потока -2". Их одобрил американский Комитет по иностранным делам Сената Конгресса. Однако законопроект еще должен заручится большинством сената в полном составе и палаты представителей. Последнее слово будет за американским президентом Дональдом Трампом.
Если санкции будут введены, то в черном списке окажутся компании и частные лица, которые работают над тем, чтобы газопровод был запущен точно в срок. Ранее дату старта озвучил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле. По его словам, газ первые поставки газа ожидаются к полуночи 31 декабря 2019 г.
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