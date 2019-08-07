В Евросоюзе держат руку на пульсе

Старый Свет требует от Нового санкционного отчета относительно "Северного потока – 2". Речь идет об ограничительных мерах, которыми угрожают США участникам строительства топливной магистрали.

Еврокомиссия держит ситуацию под контролем, предупредила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, ответив таким образом на вопрос о реакции Евросоюза, если внесенный в Сенат Соединенных Штатов законопроект все же "выстрелит".

"Мы следим за этой ситуацией и ждем дополнительной информации от США по этой проблеме", – цитирует Итконен ТАСС.



Напомним, в конце июля Вашингтон анонсировал рестрикции против "Северного потока -2". За введение санкций проголосовал американский Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США. Теперь законопроект должен получить поддержку Сената в полном составе и палаты представителей. Последнее слово будет за американским президентом Дональдом Трампом.

Следом на американские "страшилки" отреагировали в Nord Stream 2 AG. Там считают, что пока говорить об ущербе от ограничительных мер рано. В компании-операторе российско-европейского проекта заявили, что оценивают все риски.