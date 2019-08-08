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Нет причин для беспокойства: инвестор "Северного потока-2" оценил санкции США

Фото: www.globallookpress.com
Европейский бизнес не предвидит проблем от участия в проекте

Санкции, которые подготовили американские сенаторы против "Северного потока-2", не представляют реальной угрозы. Так считает исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.

"Мы наблюдаем за этим (обсуждением пакета санкций США) с интересом. Но на данный момент мы не видим веских причин для беспокойства", – цитирует Ширенбека РИА "Новости".

Он пояснил, что Uniper является одним из соинвесторов проекта "Северный поток-2", в то время как санкции в их нынешнем варианте затрагивают компании, предоставившие свои суда для укладки трубопровода по дну моря.

Фото: www.globallookpress.com

"Северный поток-2" состоит из двух ниток газопровода, которые соединят берега РФ и ФРГ через Балтийское море. Половину средств на строительство предоставляет российский "Газпром", половину – европейские компании Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Завершение строительства запланировано на конец 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ
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