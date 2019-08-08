Американцам решили угодить греки

Неожиданная помощь в борьбе США с газопроводом "Северный поток-2" пришла со стороны Афин. Греческие власти предлагают Вашингтону возможность представить альтернативу так активно оспариваемой американцами трубе в Балтийском море. Всего лишь необходимо реализовать "проект Восточного средиземноморского трубопровода" (Eastmed). Об этом пишет Ефтимис Ангелудис в немецком издании Junge Welt.

По его мнению, Штаты не смогут запретить экспорт газа из России в Европу даже при помощи санкций, в том числе тех жестких, анонсированных недавно Вашингтоном в отношении компаний, которые участвуют в строительстве "СП-2" и "Турецкого потока". США должны предложить "приемлемую, хотя бы в будущем, альтернативу", так как всем понятно, что американский СПГ дороже трубопроводного голубого топлива, отмечает автор.

И такой вариант найден. С его помощью Вашингтон может "саботировать экспорт российского природного газа и укреплять своих региональных союзников в восточном Средиземноморье", подчеркивает грек.

"В среду в Афинах прошла конференция министров энергетики Греции, Кипра, Израиля и США, которая должна стимулировать развитие "проекта Восточного средиземноморского трубопровода" (Eastmed, Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt) для транспортировки голубого топлива из богатых месторождений Восточного Средиземноморья через Кипр и Грецию в Италию. Таким образом, новое греческое правительство подтверждает сближение с Израилем, предлагая Вашингтону возможность представить альтернативу горячо конкурентному Балтийскому трубопроводу "Северный поток-2"", – резюмирует автор.

Он добавил, что в конференции участвовали министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.





Что касается американских грядущих рестрикций в адрес участников строительства "Северного потока-2", буквально накануне официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕК следит за ситуацией с внесенным в Сенат США законопроектом о санкциях и ждет от Вашингтона разъяснений на сей счет.

Ранее сегодня исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек, партнер "Газпрома" по Nord Stream 2, сказал, что на данный момент нет причин для беспокойства в плане реализации проекта.

