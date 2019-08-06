Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Китай раскритиковал США за выход из ДРСМД

Фото: www.globallookpress.com
Пекин примет ответные меры, если решит, что безопасность КНР находится под угрозой

Директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению министерства иностранных дел Китая Фу Цун считает, что Соединенные Штаты намеренно обвинили Россию в несоблюдении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Истинная цель выхода Соединенных Штатов из договора – это развязать себе руки и развивать свой ракетный потенциал", –

приводит ТАСС слова дипломата. 

По мнению Фу Цуна, обвинения в том, что Россия нарушает договор, а Китай не имеет обязательств по нему, – это "в чистом виде отговорка для выхода из соглашения".

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон заблаговременно подготовился к выходу из договора – ведь сразу после объявления об этом Пентагон заявил о планах провести испытания до конца текущего месяца и объявил о размещении ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам Фу Цуна, если США все же решатся разместить вооружения в этой части мира, КНР будет вынуждена принять контрмеры.

"Ни у кого не должно быть на этот счет каких-либо иллюзий", –

отметил дипломат. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Британцы намерены лишить россиян прав в ПАСЕ

Лондон надеется вернуть старые санкции в отношении Москвы

Кризис в России начался раньше срока

Падение экономики уже зафиксировано

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей