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Директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению министерства иностранных дел Китая Фу Цун считает, что Соединенные Штаты намеренно обвинили Россию в несоблюдении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Истинная цель выхода Соединенных Штатов из договора – это развязать себе руки и развивать свой ракетный потенциал", –
приводит ТАСС слова дипломата.
По мнению Фу Цуна, обвинения в том, что Россия нарушает договор, а Китай не имеет обязательств по нему, – это "в чистом виде отговорка для выхода из соглашения".
Дипломат подчеркнул, что Вашингтон заблаговременно подготовился к выходу из договора – ведь сразу после объявления об этом Пентагон заявил о планах провести испытания до конца текущего месяца и объявил о размещении ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По словам Фу Цуна, если США все же решатся разместить вооружения в этой части мира, КНР будет вынуждена принять контрмеры.
"Ни у кого не должно быть на этот счет каких-либо иллюзий", –
отметил дипломат.
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