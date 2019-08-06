Пекин примет ответные меры, если решит, что безопасность КНР находится под угрозой

Директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению министерства иностранных дел Китая Фу Цун считает, что Соединенные Штаты намеренно обвинили Россию в несоблюдении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Истинная цель выхода Соединенных Штатов из договора – это развязать себе руки и развивать свой ракетный потенциал", –

приводит ТАСС слова дипломата.

По мнению Фу Цуна, обвинения в том, что Россия нарушает договор, а Китай не имеет обязательств по нему, – это "в чистом виде отговорка для выхода из соглашения".

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон заблаговременно подготовился к выходу из договора – ведь сразу после объявления об этом Пентагон заявил о планах провести испытания до конца текущего месяца и объявил о размещении ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам Фу Цуна, если США все же решатся разместить вооружения в этой части мира, КНР будет вынуждена принять контрмеры.

"Ни у кого не должно быть на этот счет каких-либо иллюзий", –

отметил дипломат.

