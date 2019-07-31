Опасная дружба: почему Россия выбрала Китай

Их национальные интересы сошлись на почве противостояния Западу, но в час икс каждый будет преследовать свои интересы

Несмотря на видимую дружбу России и Китая на почве противостояния США, растущая военная мощь Пекина ни в коем случае не устроит Москву. Напряжение между двумя государствами будет только расти, неслучайно российские СМИ распространили накануне выдержки из статьи китайского журналиста, который писал, что очень жалеет о потере Сахалина.

The National Interest опросил сразу нескольких российских военных экспертов, которые сошлись на том, что обольщаться дружбой с Китаем лучше не стоит.

По словам профессора РУДН Юрия Тавровского, в данный момент национальные интересы двух стран совпадают, поэтому развитие вооруженных сил Китая не очень тревожит военное командование и политическое руководство России.

Вместе с тем, Тавровский признал, что у Москвы все же есть сомнения, как реагировать на усиление НОАК.

Нельзя забывать, как изменилась внешняя политика Пекина с конца 1950-х годов, когда произошел так называемый советско-китайский раскол. Его апогеем стал конфликт на острове Даманский в 1969 году, который едва не привел к войне СССР и Китая. В итоге в 1991 году остров отошел Китаю, несмотря на подвиг советских пограничников, отбивших атаки китайцев.

Тем не менее, похоже сейчас в Москве больше опасаются Запада, чем Китая. По крайней мере, создается такая видимость. А недавний полет российских и китайских бомбардировщиков над Японским морем говорит о том, что военно-воздушные силы двух стран отрабатывают совместный ядерный удар. Но произойдет ли это на самом деле? Большой вопрос.

Как считает профессор Высшей школы экономики Александр Лукин, если бы с Западом отношения были лучше, то с Китаем все складывалось бы по-другому. Но пока никаких предпосылок, что Москва наладит диалог с Западом, не предвидится, поэтому в ближайшей перспективе дела будут обстоять аналогичным образом.

А вот по мнению главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, усилия Пекина по наращиванию боевой мощи направленны против США, но не России, поэтому для Москвы прямой угрозы нет.

Эксперт подчеркивает, что Китай не имеет притязаний на российские территории, а скорее, хочет защитить свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Российские военные аналитики полагаю, что Россия только выигрывает от сильного Китая, потому что раньше Вашингтону противостояла лишь Москва, а теперь еще и Пекин.



Но что если в час икс Китай не поддержит Россию? А поддержит, к примеру, США? После конфликта на острове Даманский, по данным СМИ, СССР готовил ядерный удар по Китаю, если начнется настоящая война, однако США в ответ якобы пригрозили разбомбить 130 советских городов. Где гарантия, что в ответственный момент Китай не поддержит своего главного экономического партнера?

Это раньше Китай копировал советской вооружение, покупал технику России. Сейчас он научился делать ее сам. Достаточно посмотреть на статистику. В период с 1999-го по 2006 год 60% экспорта российского оружия приходилось на Китай. К 2012 году этот показатель снизился до 8,7%. Только к 2015 году, когда как раз улучшились отношения с Западом, Россия начала активнее поставлять оружие Китаю. Прежде всего, это С-400 и Су-35С. В свою очередь, Россия, по словам Мураховского, могла бы покупать у Китая корабли, так как сама строит их достаточно медленно.