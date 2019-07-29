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В России отреагировали на заявление китайцев о принадлежности Сахалина

Фото: www.globallookpress.com
Утрату острова назвали большой потерей

В Китае принялись подсчитывать убытки.

Россиян возмутили слова китайского журналиста о Сахалине. Напомним, ранее на китайском портале Sohu появилась статья о находке наших археологов. Как выяснилось, на каменной стеле были стихи императора Цяньлуна, который правил страной в XVIII веке. Китайских ученых, к которым россияне обратились за помощью при исследовании артефакта, "охватила грусть". По словам автора статьи, Сахалин когда-то был частью Китая, а после, в XIX веке, его заполучила Российская империя, отмечает сайт "360". Журналист принялся подсчитывать убытки от утраты острова, подчеркнув, что регион обладает солидными запасами нефти, которые "могут принести России 500 миллиардов долларов".

В России прокомментировали заявление китайца. Так, археолог Александр Василевский подчеркнул, что журналист сказал глупость, которую растиражировали СМИ.

"Никогда китайцы не владели Сахалином. Ни одного места не названо, ни одной фамилии, ни одной книги, ни одной статьи", – отметил он в беседе с URA.RU.

В Сети также высказались по этому поводу, назвав слова о Сахалине опасным знаком, предвещающим грядущее вторжение Китая в Россию.

"Такие заявления очень опасны. Нужно быть очень внимательным с Китаем! Огромный и сильный Китай висит у нас на хвосте. Который нуждается в наших территориях и ресурсах куда больше чем США. И есть много пророчеств что он в итоге вторгнется в Россию и дойдет да Урала....и даже дальше",

– написал один из комментаторов.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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