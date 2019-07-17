В Берлине настаивают на прекращении строительства газопровода

Российско-европейский проект "Северный поток – 2", которому рукоплещет руководство Германии, оказался не в чести у немцев. Они выступили против строительства топливной магистрали.

Дабы противостоять "российской агрессии", уверен автор материала в Frankfurter Allgemeine, Берлину следует не потакать возведению газопровода, а, наоборот, всячески мешать этому.

По мнению немцев, "Северный поток – 2" ослабит Украину, военную мощь которой вместе с Грузией надо бы укрепить на фоне теряющего свою силу ракетного договора, поясняет РИА ФАН.

Между тем Германии вряд ли удастся чем-то навредить масштабному проекту, как, впрочем, и Дании. По словам эксперта сырьевой отрасли Рустама Танкаева, ярый противник "СП-2" – Копенгаген передумает и будет пользоваться российским газом наряду со всей Европой. На это, по крайне мере, "есть надежда", заверил специалист.

"Та позиция, которую мы видим сейчас, она можно сказать, является стратегической для Дании. Они категорически не хотят покупать российский газ. Но жизнь есть жизнь. Сегодня не хотят, завтра деваться будет некуда. Захотят",

– подытожил Танкаев в эфире телеканала "Россия 24", передает "Вести Экономика".

Напомним, из всех стран, территориальные и экономические зоны которых затрагивает "Северный поток – 2", противится строительству только Дания. Между тем ее разрешение больше и не требуется, поскольку в прошлом году был разработан альтернативный маршрут.

В марте в ответ на действия Вашингтона Москва отказалась выполнять условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного более 30 лет назад. В начале июля президент РФ Владимир Путин поставил жирную точку в данном вопросе.

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за спасение ракетного соглашения на Россию.