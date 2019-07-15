Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ответственность за противоракетный договор спихнули на Россию

Фото: www.globallookpress.com
НАТО потребовала от Москвы спасти соглашение, которое разрушил Вашингтон

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может спасти только Москва. Если она этого не сделает, на ней будет лежать вся полнота ответственности за возможные последствия. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Сегодня я призываю Россию воспользоваться последним имеющимся у нас шансом, чтобы сохранить ДРСМД. В противном случае она будет нести единоличную ответственность за истечение договора, вследствие чего мир станет менее стабильным для нас всех",

написал руководитель организации в авторской колонке, опубликованной в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению Столтенберга, для Запада этот вопрос имеет первостепенную важность, поскольку "на кону стоит безопасность всей Европы". В случае прекращения действия соглашения, весь мир станет менее стабильным, добавил он.

Йенс Столтенберг. Фото: www.globallookpress.com

Ранее генсек НАТО предложил России в кратчайшие сроки уничтожить ракеты 9М729, так как только это помогло бы "спасти" ДРСМД. Если этого не будет сделано, Североатлантический альянс "в оборонительной манере" отреагирует на несоблюдение ДРСМД.

В октябре 2018 г. президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из противоракетного договора, объяснив это тем, что Москва якобы не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила. Наша страна ранее неоднократно заявляла о полном соответствии ракеты 9М729 всем положениям ДРСМД.

Первого февраля нынешнего года США в одностороннем порядке объявили о начале шестимесячной процедуры расторжения ДРСМД. Вашингтон обвинил Россию в нарушении его положений. В ответ на эти действия Россия объявила 3 июля о приостановке выполнения договора. 

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Плохой день для Зеленского: россияне объединились с украинцами. LIVE

Москва не отступила в желании дать возможность жителям двух стран поговорить

Купить легко и дешево: от повышенного давления спасет известный фрукт

Плод поможет не только в борьбе с гипертонией, но и с другими заболеваниями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей