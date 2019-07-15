НАТО потребовала от Москвы спасти соглашение, которое разрушил Вашингтон

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может спасти только Москва. Если она этого не сделает, на ней будет лежать вся полнота ответственности за возможные последствия. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



"Сегодня я призываю Россию воспользоваться последним имеющимся у нас шансом, чтобы сохранить ДРСМД. В противном случае она будет нести единоличную ответственность за истечение договора, вследствие чего мир станет менее стабильным для нас всех",

– написал руководитель организации в авторской колонке, опубликованной в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению Столтенберга, для Запада этот вопрос имеет первостепенную важность, поскольку "на кону стоит безопасность всей Европы". В случае прекращения действия соглашения, весь мир станет менее стабильным, добавил он.

Ранее генсек НАТО предложил России в кратчайшие сроки уничтожить ракеты 9М729, так как только это помогло бы "спасти" ДРСМД. Если этого не будет сделано, Североатлантический альянс "в оборонительной манере" отреагирует на несоблюдение ДРСМД.

В октябре 2018 г. президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из противоракетного договора, объяснив это тем, что Москва якобы не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила. Наша страна ранее неоднократно заявляла о полном соответствии ракеты 9М729 всем положениям ДРСМД.

Первого февраля нынешнего года США в одностороннем порядке объявили о начале шестимесячной процедуры расторжения ДРСМД. Вашингтон обвинил Россию в нарушении его положений. В ответ на эти действия Россия объявила 3 июля о приостановке выполнения договора.