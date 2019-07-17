Неизвестный самолет приблизился к Порво

Российский самолет подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии. Об это говорится на официальной странице Министерства обороны страны. Сообщается, что инцидент произошел недалеко от города Порво, в данный момент пограничная служба расследует это дело. Какой самолет якобы мог нарушить воздушное пространство Финляндии, не уточняется.

Порво находится примерно в 45 километрах от Хельсинки и 110 километрах от российской границы и населенного пункта Торфяновка.

Ранее зарубежные СМИ писали о периодических нарушениях российскими самолетами воздушных границ, преимущественно стран Прибалтики. Обычно нарушения незначительны, самолеты заходят со стороны Калининграда и довольно быстро возвращаются на базу.

Страны НАТО, в основном, шпионят за южным регионом России, Калининградской областью и Крымом, используя при этом стратегические беспилотники.