Сделка между Москвой и Анкарой приведет западный блок к катастрофе

Закупка Турцией зенитно-ракетных систем С-400 у России негативно скажется на обороноспособности всего Североатлантического альянса. Эта сделка даст трещину в отношениях между Анкарой и Брюсселем и сблизит члена НАТО с Москвой. Об этом предупредили американские аналитики.



США до последнего пытались сорвать сделку между Москвой и Анкарой. После того как комплексы "Триумф" начали поступать в Турцию, на Западе стали оценивать последствия этого шага. По мнению авторов издания The Washington Post, принятие на вооружение страной, входящей в НАТО, ЗРК российского производства будет иметь три негативных последствия.

Во-первых, С-400 несовместимы с системами альянса в регионе. Благодаря своим комплексам российские военные смогут получить доступ к секретам НАТО, например о передовых качествах истребителя F-35. В связи с этим Израиль, Германия и ряд других стран усомнились в целесообразности дальнейшего пребывания Турции в составе альянса.

Во-вторых, сделка по С-400 может стать предвестником разрыва Турции с НАТО. Анкара хочет получить больше независимости от союзников, и Вашингтону это не нравится.

"Согласившись на доставку С-400, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал путь опасного партнерства с Владимиром Путиным в ущерб безопасности Турции, экономическому благополучию и целостности альянса НАТО",

– говорится в заявлении комитетов сената США по вооруженным силам и международным отношениям. Тем самым Штаты подталкивают Анкару к выбору между российским оружием и членством в альянсе.

В-третьих, Турции грозит исключение из программы по производству F-35. Этот шаг может еще больше сблизить Анкару с Москвой. Турецким военным придется искать альтернативный малозаметный истребитель. Они могут выбрать российские Су-35 или Су-57.

Потеря Турции будет иметь для НАТО катастрофические последствия. Ведь страна переметнется в лагерь главного геополитического противника альянса – России. Кроме того, НАТО не сможет пользоваться аэродромами в Турции для урегулирования конфликта в Сирии, где у альянса и Москвы противоположные интересы. К тому же авиабазы на турецкой территории – важный плацдарм для операций НАТО и США в Ираке и Афганистане. Они тоже будут утеряны для блока.