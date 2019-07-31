Ил-76 распугал британских летчиков в Эстонии

Истребителям пришлось срочно подниматься в воздух

Появление у границ прибалтийского государства российского военно-транспортного самолета вызвало крупный переполох на авиабазе НАТО. В результате в воздух были подняты истребители Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании.



Самолеты взлетели с авиабазы "Эмари" в Эстонии для сопровождения российского самолета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны Соединенного Королевства. Представитель ведомства отметил, что это обычная процедура для "тайфунов" в рамках программ НАТО на восточном рубеже. Инцидент произошел 28 июля, но известно о нем стало позже.

Эта процедура служит гарантией того, что Великобритания готова работать в партнерстве с Эстонией, отметили в Минобороны. При этом в ведомстве не уточнили, сколько именно истребителей участвовало в сопровождении.

Пилот одного из британских истребителей рассказал журналистам, что самолетам удалось проконтролировать перемещение российского транспортника, пока тот летел в непосредственной близости от воздушного пространства Североатлантического альянса. Затем Eurofighter Typhoon продолжили сопровождение Ил-76, пока он удалялся в северном направлении от эстонского воздушного пространства.

В последние месяцы военные стран НАТО очень нервно реагируют на появление в международном воздушном пространстве отечественных самолетов. Подобные инциденты случаются чуть ли не еженедельно. Так, на днях российские бомбардировщики Ту-160 вызвали панику у военнослужащих Североатлантического альянса, которые при их появлении проводили учения в Балтийском море.