Вашингтон уступает Москве в гонке вооружений и может рассчитывать только на старый багаж

В распоряжении американской армии слишком много старых видов тяжелого вооружения, которые будут бесполезными в войне с Россией и Китаем. Прежних запасов Пентагону хватило бы, чтобы в течение трех месяцев поработить РФ в случае начала военного конфликта. Но это справедливо лишь в том случае, если Москва не выкатит в ответ свои новейшие виды вооружения.



Материал, посвященный отставанию Вооруженных сил США от передовых вооружений России, вышел в издании The National Interest. Авторы обратили внимание на "антикварное оружие", выставленное во время военного парада в честь Дня независимости США 4 июля, организованного президентом Дональдом Трампом.

Военные эксперты Томас Манкен и Роджер Закхейм раскритиковали придуманные в 1970-х боевые танки M-1 и М-2 Abrams, которые спустя три десятилетия остаются основной ударной силой американских сухопутных войск. Боевые машины применялись во время военных действий в Ираке и Афганистане.

К устаревшей технике специалисты причислили и бомбардировщик B-2. Американские ВВС становятся более уязвимыми, полагают эксперты. Особенно это заметно на фоне того, как Китай и Россия выпускают боеспособные боевые самолеты и системы противоракетной обороны.





Из-за недостаточной модернизации в распоряжении США имеется в два раза меньше истребителей, чем при падении Берлинской стены. Причем средний возраст самолетов составляет 26 лет. Аналогичные проблемы наблюдаются и на флоте. Манкен и Закхейм полагают, что, если США не начнут инвестировать в военную сферу, следующий военный парад не будет парадом победы.

Если бы Вашиингтон и Москва состязались только в старых вооружениях, Америка смогла бы "поставить Российскую Федерацию на колени" за три месяца. Однако это предположение будет справедливо только в том случае, если Москва не начнет использовать свои последние военные разработки.

Комментаторы в интернете уже высказали сомнения в способности США одолеть Россию даже на старом оружии. Ведь Вашингтон за последние десятилетия ни разу не воевал с действительно серьезным противником, отправляя войска только в Ирак, Сирию и подобные государства.