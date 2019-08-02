Западу предложили добровольно отказаться от запрещенных ракет

Москва ввела антиракетный мораторий и потребовала того же от других

Соединенным Штатам и другим странам НАТО следует по примеру России объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Это позволит снизить риски подрыва международной безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности, как наш, как тот мораторий, который был объявлен Владимиром Путиным",

‑ приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее российский президент пообещал, что РФ не будет размещать ракеты средней или меньшей дальности ни в одном из регионов мира, пока это не начнут делать США.

При этом Рябков подчеркнул, что Россия "новые переговоры американцам не предлагает".

Вряд ли Вашингтон прислушается к предложениям российской стороны. Пентагон рассчитывает уже в конце августа провести испытание ракеты, подобные которой до настоящего времени запрещались положениями ДРСМД, сообщил журналистам руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

Сегодня, 2 августа, США официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Вашингтон со 2 февраля приостановил выполнение своих обязательств в рамках договора и пригрозил через полгода окончательно выйти из соглашения, если Москва не выполнит определенные требования.

США настаивали на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729, дальность которой, по утверждению Вашингтона, превышает установленную договором. В связи с решениями американского правительства Россия тоже приостановила участие в ДРСМД.