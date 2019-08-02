Вашингтон обрек мир на новую гонку вооружений

Разрыв антиракетного договора приведет к страшным последствиям

После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) страны мира окажутся втянуты в новую гонку вооружений. Однако через некоторое время стороны могут вернуться за стол переговоров. С таким предположением выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.



"Что дальше? Возможны три сценария: статус-кво; новая гонка вооружений; проведение после некоторой паузы (дабы освоиться с новой реальностью) переговоров по политическим или правовым мерам с целью смягчения последствий. Какой из сценариев возобладает?"

‑ написал дипломат в своем Twitter.

Тем временем в Североатлантическом альянсе заявили о том, что вся полнота ответственности за разрыв антиракетного договора лежит на Москве.

"Россия несет исключительную ответственность за прекращение действия договора. Мы сожалеем, что Россия не проявила готовности и не предприняла никаких очевидных шагов для возвращения к выполнению своих международных обязательств", ‑ говорится в распространенном заявлении альянса, текст которого приводит РИА "Новости".

Представители НАТО также предупредили, что будут "взвешенно и ответственно реагировать на значительные риски, создаваемые российской ракетой 9М729 для безопасности союзников". "Мы согласовали сбалансированный, скоординированный и оборонительный пакет мер для обеспечения того, чтобы сдерживание НАТО оставалось надежным и эффективным", ‑ отмечается в заявлении.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный в 1987 г. между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью действия от 500 до 5,5 тыс. километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий. Утром 2 августа стало известно, что ДРСМД официально прекращен по инициативе США.