ДРСМД прекратил свое действие

Сегодня, 2 августа, войдет в историю как день, когда США сняли спусковой крючок. Российско-американские отношения уже никогда не будут прежними.

Вашингтон окончательно и бесповоротно отказался от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен между странами более 30-ти лет назад. Об официальном расторжении соглашения сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В заявлении, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что инициатором расторжения договора является американская сторона, о чем, к слову, Москва была предупреждена заранее.

Прежде от обязательств освободила себя Россия. Действие ДРСМД остановил президент Владимир Путин.