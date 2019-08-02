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Американцы отказались от ракетного договора

Фото: www.globallookpress.com
ДРСМД прекратил свое действие

Сегодня, 2 августа, войдет в историю как день, когда США сняли спусковой крючок. Российско-американские отношения уже никогда не будут прежними. 

Вашингтон окончательно и бесповоротно отказался от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен между странами более 30-ти лет назад. Об официальном расторжении соглашения сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. 

В заявлении, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что инициатором расторжения договора является американская сторона, о чем, к слову, Москва была предупреждена заранее

Прежде от обязательств освободила себя Россия. Действие ДРСМД остановил президент Владимир Путин.

Ксения АНДРЕЕВА
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