Россия разместит ракеты ближе к границе США

Недружественные шаги американцев не останутся без ответа

Размещение в Европе американских ракет, ранее попадавших под запрет в рамках Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), вызовет симметричные шаги со стороны России. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в среду, 31 июля.

Дипломат не уточнил возможные географические точки, где Москва может разместить ядерные баллистические ракеты наземного базирования, но указал, что ключевым станет фактор "подлетного времени", передает "Интерфакс".

"Но все-таки я надеюсь, что суровая реальность наступающего послезавтра как-то вразумит этих людей, до сих пор, по-моему, считающих, что они играют в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью", – подчеркнул Рябков.

Ранее в Вашингтоне подтвердили, что со 2 августа будут считать себя свободными от обязательств по ДРСМД. Москва приняла аналогичное решение.