Впереди - ликвидация СНВ-3

Рабское преклонение европейских стран-членов НАТО перед США привело к уничтожению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и поставило под угрозу безопасность во всем мире. Об этом заявил бывший главный инспектор ООН по вопросам вооружений в Ираке Скотт Риттер.

"Европа так же виновата в крахе ДРСМД, как и США, – указал Риттер в интервью РИА "Новости". – Рабское повторение НАТО обвинений США, лишенных очевидных доказательств..., предоставило дипломатическое прикрытие, необходимое США, чтобы выйти из договора", – пояснил он.

По мнению эксперта, обвинения Вашингтона в адрес Москвы, что она нарушила ДРСМД, безосновательны. Ракета наземного базирования 9M729 не испытывалась на дальность, запрещенную договором; доказательств, что она может поразить цель за пределами 500 км, нет. Поэтому требования США уничтожить новую разработку российских конструкторов "нерациональны", подчеркивает Риттер.

При этом заявления США, что они теперь будут разрабатывать свои ракеты малой и средней дальности, усложнят обстановку в Европе и внутри Североатлантического альянса. Поскольку на своем континенте Соединенным Штатам такое оружие не нужно, а для размещения его в Евразии нужно единогласное одобрение всех членов НАТО.

"Маловероятно, что какая-либо европейская страна позволит разместить на своей территории новую систему ракет средней и меньшей дальности", – полагает эксперт.

Но хуже всего то, что после ликвидации ДРСМД договор СНВ-III, затрагивающий ядерные арсеналы РФ и США, тоже может быть разрушен, предупредил Риттер.

Президент РФ Владимир Путин 4 марта подписал указ о приостановке выполнения Москвой Договора о РСМД до тех пор, пока к выполнению своих обязательств по Договору не вернется Вашингтон. Ранее, обращаясь с Посланием к Федеральному собранию, он предупредил, что Россия не планирует первой размещать ракеты в Европе, но будет вынуждена это сделать в ответ. Причем под прицелом окажутся не только территории, где будут размещены угрожающие РФ установки, но и сами центры принятия решений.

США объявили о выходе из соглашения со 2 февраля.