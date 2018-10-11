Россия испытала ядерные силы

Минобороны провело масштабные учения

В четверг, 11 октября, по поручению президента Владимира Путина была проведена тренировка стратегических ядерных сил.



"Осуществлены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей, а также самолетами дальней авиации, действовавшими с аэродромов Энгельс, Украинка и Шайковка", – цитирует ТАСС сообщение Министерства обороны РФ.

В российском военном ведомстве отметили, что все пуски ракет подводных лодок были обнаружены, а вся информация о них была передана на пункты управления государством и ВС. Таким образом, учения позволили проверить систему военного управления и надежность прохождения приказов и сигналов по всей вертикали управления, подчеркнули в Минобороны.