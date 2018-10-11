Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия испытала ядерные силы

Фото: mil.ru
Минобороны провело масштабные учения

В четверг, 11 октября, по поручению президента Владимира Путина была проведена тренировка стратегических ядерных сил.  

"Осуществлены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей, а также самолетами дальней авиации, действовавшими с аэродромов Энгельс, Украинка и Шайковка", – цитирует ТАСС сообщение Министерства обороны РФ.

В российском военном ведомстве отметили, что все пуски ракет подводных лодок были обнаружены, а вся информация о них была передана на пункты управления государством и ВС. Таким образом, учения позволили проверить систему военного управления и надежность прохождения приказов и сигналов по всей вертикали управления, подчеркнули в Минобороны.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Космонавты с упавшего "Союза" родились в рубашках

Им крупно повезло, что остались живы

Вашингтон шантажирует Киев антироссийскими санкциями

Верховная рада оказалась под каблуком заокеанского куратора

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей