Своей точки зрения на проблему у Стокгольма, похоже, нет

Швецию беспокоит приостановка Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но она целиком на стороне США. Раз американцы вышли из соглашения, значит, у них были на то основания. Об этом заявил посол Швеции в Москве Петер Эриксон.

"Решение США выйти из договора обосновано сомнениями в том, что Россия придерживается договора", – пояснил дипломат РИА "Новости".

Какими именно соображениями руководствовались в Вашингтоне, Эриксон сказать не смог. Он лишь повторял, что у США есть подозрения в нарушении Россией своих обязательств и для Швеции этого достаточно.

"Есть определенные сомнения насчет приверженности России этому договору. Есть одна ракета, которая вызывает сомнения. Поэтому нам кажется, что Россия должна доказать, что эта ракета не нарушает договор", - подчеркнул Эриксон.

Речь о ракете 9М729 комплекса "Искандер-М". Еще в январе 2019 г. Минобороны РФ специально поделилось с иностранными военными атташе информацией об этом вооружении, доказывая, что его характеристики не противоречат сути договора. Но, как выяснилось, шведские власти вслед за Белым домом не сочли доводы убедительными. "Нам кажется, что надо получше выяснить свойства этой российской ракеты", – сказал посол.

США, первые объявившие о выходе из ДРСМД, официально прекращают соблюдать условия соглашения со 2 августа 2019 года. Москва, отвергая все обвинения, предпринимает зеркальные шаги.