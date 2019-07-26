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Пентагон готовит ответ на "Сармат" и "Авангард"

Фото: www.globallookpress.com
В США определился производитель новой ядерной ракеты

Boeing отозвал свою заявку на участие в тендере ВВС США на разработку перспективной межконтинентальной баллистической ракеты, которая должна заменить Minuteman III. Как пишет Jane's 360, "Боинг" не устроили условия тендера, которые в компании назвали несправедливыми.

Теперь единственным участником конкурса остался другой гигант – Northrop Grumman, ему и предстоит сделать ракету. Сумма контракта впечатляет – более $100 млрд.

Тендер был объявлен в середине июля 2019 года. Заявки подали Boeing и Northrop Grumman, и победителя должны были выбрать в четвертом квартале 2020 года. Но теперь все очевидно.

Как напоминает "Военное.РФ", предварительная проработка новой баллистической ракеты ведется уже на протяжении двух лет. Летом позапрошлого года обе компании получили трехлетние контракты на проектирование ракет стоимостью $349 млн и $329 млн. "Боинг" подготовил проект еще в июле прошлого года. Но теперь в работу уйдет разработка Northrop Grumman.

В любом случае, новая ракета должна использовать головные части Mk.12A и Mk.21, в которых можно размещать один или несколько ядерных зарядов W78 и W87. Мощность первого составит 350 килотонн, второго – 300 килотонн. Аналогичные боевые части стоят на Minuteman III. При этом ракета будет универсальной и ее будет можно размещать на мобильных платформах.

Фото: www.globallookpress.comСтоит отметить, что российские РС-24 или "Ярс" также могут быть мобильного и шахтного базирования. Больше всего военных экспертов интересует дальность новой американской ракетой, а также ее способность прорыва ПРО. Например, российская "Сармат" обладает практически неограниченной дальностью. Также крайне высоко оцениваются ее средства, направленные против существующих систем ПРО.

Александр ИЛЬИН
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