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Антиракетному договору придумали замену

Фото: www.globallookpress.com
Ответственность за поддержание мира возложили на всех членов ядерного клуба

Ядерные державы обязаны заключить новое соглашение вместо развалившегося Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким предложением выступил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Мы полагаем, что данный договор (ДРСМД) важен с точки зрения внесенного вклада в разоружения не только для Японии, но и для мира. Однако существовали моменты, когда страны, на которые не распространялся данный договор, продолжали увеличивать число своих вооружений. Я считаю, что в том случае, когда данный договор прекратит свое действие, необходимо создать новую структуру, направленную на всех участников из "ядерной пятерки",

приводит слова дипломата РИА "Новости".

Коно уточнил, что подписи под новым соглашением должны поставить Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе власти США подтвердили намерение выйти из ДРСМД 2 августа. В этой ситуации в России негативно восприняли призыв европейских политиков к руководству нашей страны сделать все возможное для сохранения договора.

"Зачем обращаться к России, если ЕС нужно адресовать свои призывы США? Кто первый вышел из договора? Это явно не по адресу", ‑ заявил РИА "Новости" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Зимой Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергла, но предупредила о зеркальном ответе на решение Соединенных Штатов отказаться от выполнения соглашения. При этом президент РФ Владимир Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

Андрей ФИЛАТОВ
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