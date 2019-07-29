Антиракетному договору придумали замену

Ответственность за поддержание мира возложили на всех членов ядерного клуба

Ядерные державы обязаны заключить новое соглашение вместо развалившегося Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким предложением выступил министр иностранных дел Японии Таро Коно.



"Мы полагаем, что данный договор (ДРСМД) важен с точки зрения внесенного вклада в разоружения не только для Японии, но и для мира. Однако существовали моменты, когда страны, на которые не распространялся данный договор, продолжали увеличивать число своих вооружений. Я считаю, что в том случае, когда данный договор прекратит свое действие, необходимо создать новую структуру, направленную на всех участников из "ядерной пятерки",

‑ приводит слова дипломата РИА "Новости".

Коно уточнил, что подписи под новым соглашением должны поставить Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

На прошлой неделе власти США подтвердили намерение выйти из ДРСМД 2 августа. В этой ситуации в России негативно восприняли призыв европейских политиков к руководству нашей страны сделать все возможное для сохранения договора.

"Зачем обращаться к России, если ЕС нужно адресовать свои призывы США? Кто первый вышел из договора? Это явно не по адресу", ‑ заявил РИА "Новости" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Зимой Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергла, но предупредила о зеркальном ответе на решение Соединенных Штатов отказаться от выполнения соглашения. При этом президент РФ Владимир Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.