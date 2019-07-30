Ответственность за срыв ДРСМД лежит на США, убеждены в Пекине

Пекин не будет присоединяться к новой структуре, которую Токио предложил создать вместо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Власти Поднебесной настаивают на том, чтобы американцы вернулись к выполнению соглашения и не перекладывали ответственность на других. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.



"Что касается того, чтобы сделать ДРСМД многосторонним, то мы уже говорили, что это двусторонний договор, заключенный между Россией и США. Если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов... Китайская сторона не согласна с этим",

‑ приводит высказывание китайского дипломата РИА "Новости".

По словам Чуньин, идея, высказанная японской стороной, не отменяет того факта, что Соединенные Штаты обязаны выполнить свою часть договоренностей по сокращению ракетных вооружений. "Это лишь отговорка для одностороннего выхода США из договора", ‑ подчеркнула представительница дипломатического ведомства КНР, добавив, что Токио следует попытаться "уговорить США не выходить из договора".

"Мы надеемся на то, что Россия и США смогут посредством диалога урегулировать противоречия, приложат усилия для сохранения договора. Это важно для поддержания глобальной стратегической стабильности и регионального мира", ‑ заключила Чуньин.

Накануне министр иностранных дел Японии Таро Коно предложил взамен развалившегося ДРСМД создать структуру, в которую вошли бы все ядерные державы – Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. "Существовали моменты, когда страны, на которые не распространялся данный договор, продолжали увеличивать число своих вооружений. Я считаю, что в том случае, когда данный договор прекратит свое действие, необходимо создать новую структуру, направленную на всех участников из "ядерной пятерки", ‑ заявил дипломат.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергла, но предупредила о зеркальном ответе на решение Соединенных Штатов отказаться от выполнения соглашения. При этом президент РФ Владимир Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

На прошлой неделе власти США подтвердили намерение выйти из ДРСМД 2 августа.