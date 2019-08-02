Параметры комплекса ПРО пока не известны, но Тель-Авив уже похвастался "превосходством в космосе"

Израильские и американские военные успешно испытали комплекс противоракетной обороны "Хец-3". Он смог поразить цель за пределами земной атмосферы. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.



Пуск ракеты прошел на Аляске. По утверждению израильских властей, благодаря этому комплексу Тель-Авив получил действенную защиту от российских С-300. В то же время характеристики нового вида вооружения не раскрываются, передает "Царьград".

Разработка комплекса ПРО велась не деньги американских спонсоров при участии корпорации Boeing. Но несмотря на колоссальные расходы разработчиков на протяжении пяти последних лет преследовали постоянные неудачи: ракету никак не удавалось нормально запустить.

По мнению наблюдателей, "Хец-3" не является настолько грозным оружием, как о нем рассказывают в Израиле. Для Нетаньяху было очень важно добиться хоть какого-то положительного результата при испытаниях противоракетного комплекса, чтобы оправдаться перед спонсорами и поддержать собственную репутацию накануне осенних выборов. Поэтому, говоря о ракете, он немного приукрасил действительность.

Ряд специалистов признает, что сирийские военные и присутствующий в арабской республике российский контингент теперь "будут серьезнейшим образом ограничены в возможности использовать С-300 при отражении очередного налета ЦАХАЛ". Эксперты согласились, что отныне "практически на все виды российских ракет у Израиля теперь есть противоядие", передает "Свободная пресса".

В то же время военный обозреватель Виктор Баранец отмечает, что израильские разработки пока не могут сравниться с российскими ракетами. Заявления Тель-Авива о доминировании в космосе благодаря "Хецу-3" разбиваются об уже подтвержденные возможности зенитно-ракеных комплексов С-500, подчеркнул он.