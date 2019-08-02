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Вооруженные силы США собираются в скором времени испытать
новую неядерную крылатую ракету. Ее предназначение – "бросить вызов России
в Европе", передают американские СМИ со ссылкой на осведомленные
источники.
Испытание ракеты "состоится в ближайшие несколько недель и, по сути, станет ответом администрации Трампа на многолетнее несоблюдение Россией договора ДРСМД", передает телеканал CNN. При этом американские эксперты прекрасно отдают себе отчет в том, что эти испытания могут привести к новой гонке вооружений с Москвой.
Министерство иностранных дел России ранее сообщило, что действие ДРСМД официально прекращается с 2 августа по инициативе США. Ведомство предложило американцам и их союзникам по НАТО объявить мораторий на испытания и размещение ракет, ранее запрещенных соглашением. Однако в Пентагоне, судя по всему, эту идею отвергли.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный в 1987 г. между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью действия от 500 до 5,5 тыс. километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.
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