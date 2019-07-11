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Врут и не краснеют: США использовали подлог ради ликвидации договора с Россией

Фото: www.globallookpress.com
Белый дом хочет беспрепятственно использовать везде военную силу

Вашингтон развязал себе руки, уничтожив ряд важнейших международных соглашений. На это указал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в четверг, 11 июля, в нижней палате российского парламента.

"США не желают себя связывать какими-либо ограничениями в стратегической сфере. Судя по их действиям, они стремятся иметь возможность беспрепятственно проецировать и использовать силу и угрозу силы в любом регионе мира", – приводит РИА "Новости" слова Рябкова.

Характерный пример – ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между Москвой и Вашингтоном. Когда американцы сочли его неудобным для себя, они объявили о выходе в одностороннем порядке. А чтобы обелить себя, распространили ложные сведения против РФ.

Фото: www.globallookpress.com

"США не гнушаются грубым извращением действительности и прямым подлогом, распространяя повсеместно откровенную дезинформацию", – подчеркнул Рябков.

Такая позиция руководства ядерной державы чрезвычайно опасна, поскольку провоцирует гонку вооружений, предупредили в МИД РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке действия ДРСМД после того, как его отказалась соблюдать вторая сторона соглашения. По словам главы государства, Москва остается верна идеям разоружения и готова к конструктивным переговорам, вот только инициировать она их больше не будет.

Ранее США вышли также из международного соглашения по ядерной программе Ирана.

Николай ВИКТОРОВ
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