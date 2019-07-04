США стремятся снять с себя все ограничения в военной сфере

Россия готова обсуждать с США вопрос о ракетах средней и малой дальности, вот только американская сторона на это не настроена. Об этом сообщил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями Владимир Ермаков.

"Мы по-прежнему готовы решить проблему на основе мер взаимной транспарентности и обсуждать возможные пути стабилизации ситуации и обеспечения предсказуемости в этой сфере, – подтвердил Ермаков РИА "Новости". – Однако интереса к такому разговору с американской стороны мы пока не видим".

Ермаков, находящийся сейчас командировке в Вашингтоне, рассказал, что в ходе переговоров с представителями госдепартамента США вопрос о ДРСМД не раз поднимался, но все заканчивалось только подтверждением, что РФ и США по-разному видят эту проблему.

"Каких-либо прорывных идей в Вашингтоне не прозвучало. Насколько мы понимаем, американской стороне все еще требуется дополнительное время на выработку своих подходов", - передает РИА ФАН мнение Ермакова.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) 3 июля. В Москве ранее сообщали, что подготовили ответ на действия США.

Белый дом объявил о выходе из ракетного соглашения в одностороннем порядке в начале 2019 г., напоминает RT. В Кремле предупредили, что отреагируют зеркально.