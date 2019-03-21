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Договор РСМД разрушил Китай

Фото: www.globallookpress.com
Обвинения против России оказались лишь предлогом

Вашингтон вышел из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы не дать Пекину подготовиться к войне. К такому выводу пришли эксперты из Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Основная причина, по которой США вышли из соглашения, – это не то, что Россия не соответствует этому договору. Скорее, она кроется в Китае."

Такую точку зрения высказал эксперт Седжонского института в Южной Корее У Чон Ёп на обсуждении в Московском центре Карнеги. Он пояснил, что политическое противостояние с Россией не стало бы для руководства США поводом ликвидировать Договор, пишет РИА "Новости". Единственное, что могло иметь значение для Вашингтона, это планы в отношении АТР.

Фото: pixabay.com

Аналогичного мнения придерживается научный сотрудник японского Фонда мира Сасакава Бондзи Охара. Он напомнил, что в 1990е годы Москва уже указывала Вашингтону на необходимость изменить подход к ракетному договору, но тогда США это было не нужно. А сейчас Белый дом обвиняет Пекин в разработке ракет средней дальности. Естественно, Америке бояться такого вооружения нечего, но она хочет лишить Китай даже потенциальной возможности напасть на США.

"США хотят заключить новый договор РСМД, который включит в себя Россию, Китай и другие страны. Так США смогут добиться своей цели: помешать Китаю разрабатывать новые баллистические ракеты средней дальности и другие вооружения", – считает японский эксперт.

Белый дом объявил о выходе из ДРСМД со 2 февраля 2019 г., обвинив Москву в нарушении двустороннего соглашения. При этом в Вашингтоне отметили, что не исключают переговоров РФ и США по ракетной проблематике, но это будет уже работа над новым договором, касающимся и других стран.

В Москве приняли решение также приостановить свое участие в ДРСМД. 

Николай ВИКТОРОВ
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