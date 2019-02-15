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Россию обвинили в нежелании разговаривать с США о гонке вооружений

Фото: www.globallookpress.com
В Вашингтоне считают, что Москва специально уходит от решения проблемы

Россия не хочет обсуждать с США контроль над вооружениями. С таким заявлением на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне выступил помощник министра обороны США по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс.

По его словам, Вашингтон готов в любую минуту сесть за стол переговоров, однако Москва не заинтересована в сокращении числа оружия, передает РИА "Новости".

"Эта администрация хочет и способна начать диалог и посмотреть, как мы можем сократить число вооружений… но для танго требуется два партнера. Откровенно говоря, сейчас, если говорить о России, то мы не видим большого энтузиазма в такого рода диалоге",

– добавил Робертс.

Напомним, что 2 февраля Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Москва зеркально ответила на решение Вашингтона.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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