Россию обвинили в нежелании разговаривать с США о гонке вооружений

Нибиру
- Боль и агрессия: Нибиру уничтожит Землю изощренным способом
- За сутки до атаки: звезда Первого канала столкнулась с Нибиру на отдыхе
- Жуткий холод и страх: страшные облака Нибиру окутали Землю
Россия не хочет обсуждать с США контроль над вооружениями. С таким заявлением на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне выступил помощник министра обороны США по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс.
По его словам, Вашингтон готов в любую минуту сесть за стол переговоров, однако Москва не заинтересована в сокращении числа оружия, передает РИА "Новости".
"Эта администрация хочет и способна начать диалог и посмотреть, как мы можем сократить число вооружений… но для танго требуется два партнера. Откровенно говоря, сейчас, если говорить о России, то мы не видим большого энтузиазма в такого рода диалоге",
– добавил Робертс.
Напомним, что 2 февраля Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Москва зеркально ответила на решение Вашингтона.
Самолет купил единственный участник торгов за $661,5 тыс
Так же, как Петрова и Боширова, его называют офицером ГРУ