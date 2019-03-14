США использовали ракетный договор для прикрытия

Обвинения в адрес России в нарушении ДРСМД оказались отвлекающим маневром

Вашингтон давно собирался выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности для того, чтобы начать разработку новых ракет. Истинная причина прояснилась после того, как стало известно о планах Пентагона испытать новую крылатую ракету наземного базирования в августе.

О грядущих испытаниях сообщили источники Associated Press в Минобороны США. По имеющимся сведениям, ракета средней дальности будет размещена на тихоокеанском острове Гуам, который имеет стратегическое значение. Он находится недалеко от азиатского региона и может угрожать России и Китаю. По мнению капитана первого ранга и доктора военных наук Константина Сивкова, планы Пентагона ясно указывают на то, что разрыв ДРСМД был заранее срежиссирован США таким образом, что выставить виновной Россию.

"На разработку ракеты с нуля, как правило, уходит несколько лет. Все эти разговоры про нарушения Россией Договора – дипломатический и информационный флер для прикрытия выхода США из ДРСМД в явочном порядке",

- сказал он в эфире радио НСН.

По мнению политического эксперта Юрия Почты, из-за выхода американцев из договора складывается критическая ситуация, так как рушится система сдерживания гонки вооружения. Между странами нарастает взаимное недоверие, они находятся на грани новой гонки.

"Соединённые Штаты, к сожалению, выступают лидерами в этом процессе. Видимо, таким образом они пытаются выйти из ситуации ослабления их функции мирового жандарма и из огромных долгов США перед своим обществом и другими странами", – сказал Почта в беседе с RT.

Но будучи первым в этой гонке, Вашингтон забывает о негативном опыте прошлых лет. Американскую элиту не пугает неиллюзорная перспектива войны, для них это сродни компьютерной игре, отметил эксперт. Однако реальность такова, что мир уже заговорил о военных действиях, и это значит, что пора "садиться за стол переговоров".