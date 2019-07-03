Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Путин остановил действие договора о РСМД

Фото: www.globallookpress.com
Договор тридцатилетней давности заморожен

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Сам документ обнародован в среду, 3 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года", – следует из документа.

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его публикации.

Как стало известно позже, Москва и Вашингтон договариваются о встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Андреа Томпсон для обсуждения вопросов стратегической стабильности. Источник РИА "Новости" в дипломатических кругах сообщил, что консультации могут состояться в ближайшие пару недель.

Напомним, в начале 2019 г. США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении ею данного договора. В свою очередь, 2 февраля Путин заявил, что Россия ответит зеркально. При этом российский лидер подчеркнул, что наша страна не должна и не станет втягиваться в новую гонку вооружений, однако потребовал больше не инициировать никаких переговоров по данной теме.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Бомбанет: Киев предъявит "доказательства" вины Москвы по делу "Боинга" MH17

Украинские спецслужбы затеяли очередной спектакль

Украина отказывается от визового режима с Россией из-за наживы

Киев не готов лишить население стабильного источника дохода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей