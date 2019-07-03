Путин остановил действие договора о РСМД

Договор тридцатилетней давности заморожен

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Сам документ обнародован в среду, 3 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года", – следует из документа.

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его публикации.

Как стало известно позже, Москва и Вашингтон договариваются о встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Андреа Томпсон для обсуждения вопросов стратегической стабильности. Источник РИА "Новости" в дипломатических кругах сообщил, что консультации могут состояться в ближайшие пару недель.

Напомним, в начале 2019 г. США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении ею данного договора. В свою очередь, 2 февраля Путин заявил, что Россия ответит зеркально. При этом российский лидер подчеркнул, что наша страна не должна и не станет втягиваться в новую гонку вооружений, однако потребовал больше не инициировать никаких переговоров по данной теме.

