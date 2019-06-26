Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия вышла из ракетного договора

Фото: www.globallookpress.com
Москва ответила на действия Вашингтона

Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Решение было принято сенаторами в среду, 26 июня.

Как подчеркнула спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, для РФ это вынужденный шаг, спровоцированный действиями США, передает РИА "Новости". Документ вступит в силу после подписания президентом Владимиром Путиным.

Закон был инициирован главой РФ после того, как США объявили о выходе из соглашения в одностороннем порядке. Несмотря на это, в НАТО попытались надавить именно на Москву. Накануне генсек альянса Йенс Столтенберг выдвинул ультиматум: или РФ в срок до 2 августа "спасает договор", или НАТО даст ей "оборонительный, взвешенный и скоординированный" ответ.

Сергей Рябков. Фото: www.globallookpress.com

В России предупредили, что намерены жестко сдерживать агрессию Запада:

"Когда эти угрозы начнут воплощаться в материальных шагах, нам, видимо, придется предпринимать компенсационные военные меры", – цитирует РИА "Новости" замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

ДРСМД был подписан главами СССР и США в 1987 г. и касался ликвидации всех ракет дальностью действия от 1 тыс. до 5,5 тыс. км и от 500 до 1 тыс.км, а также всех установок наземного базирования для их запуска.

Ранее в Москве указали, что ликвидация договора по РСМД ставит под угрозу и соглашение о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который РФ и США подписали в 2010 году.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

У "Союза" отказал двигатель при посадке

ЧП заставило космонавтов поволноваться

Нагрели руки на отравлении: родные сдали Скрипалей

Экс-полковник ГРУ и его дочь помогли Лондону обострить отношения с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей