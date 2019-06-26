Россия вышла из ракетного договора

Москва ответила на действия Вашингтона

Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Решение было принято сенаторами в среду, 26 июня.

Как подчеркнула спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, для РФ это вынужденный шаг, спровоцированный действиями США, передает РИА "Новости". Документ вступит в силу после подписания президентом Владимиром Путиным.

Закон был инициирован главой РФ после того, как США объявили о выходе из соглашения в одностороннем порядке. Несмотря на это, в НАТО попытались надавить именно на Москву. Накануне генсек альянса Йенс Столтенберг выдвинул ультиматум: или РФ в срок до 2 августа "спасает договор", или НАТО даст ей "оборонительный, взвешенный и скоординированный" ответ.

В России предупредили, что намерены жестко сдерживать агрессию Запада:

"Когда эти угрозы начнут воплощаться в материальных шагах, нам, видимо, придется предпринимать компенсационные военные меры", – цитирует РИА "Новости" замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

ДРСМД был подписан главами СССР и США в 1987 г. и касался ликвидации всех ракет дальностью действия от 1 тыс. до 5,5 тыс. км и от 500 до 1 тыс.км, а также всех установок наземного базирования для их запуска.

Ранее в Москве указали, что ликвидация договора по РСМД ставит под угрозу и соглашение о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который РФ и США подписали в 2010 году.