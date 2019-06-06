Россия и США замерли на пороге гонки вооружений

Договор о сокращении стратегических вооружений трещит по швам вслед за ДРСМД

Если никто не хочет продлевать СНВ-3, то и Россия не будет. Об этом сегодня заявил Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

На данный момент российский лидер проводит встречу с главами ведущих мировых информагентств, передает РИА "Новости". По словам президента, никто не реагирует на действия США в сфере безопасности, Россия же вынуждена отвечать, и ее в этом обвиняют. Также, добавил Путин, его последний разговор с Трампом "вселяет оптимизм в сфере дальнейшей ситуации в области безопасности".

СНВ-3 – договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Документ подписали в апреле 2010 года Дмитрий Медведев и Барак Обама.