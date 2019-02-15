Союзники США игнорируют попытки РФ наладить диалог на языке дипломатии, а не ультиматумов

Вашингтон и компания навязывают Москве свои условия в рамках соглашения о ракетах. Если она откажется от послаблений, которые навязываются западными союзниками, то ей мало не покажется, решили участники Мюнхенской конференции по безопасности. Они детально изучат историю с расторжением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пообещала глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен, отметив силу единства.

"Мы четко заявили, что на повышение угрозы российского оружия будем реагировать вместе. Это означает совместный анализ, сочетание сил и средств, которые потребуются, если Россия не пойдет на уступки", – цитирует министра ТАСС.

Она заявила о важности "инициатив по разоружению", однако подчеркнула, что этого недостаточно для реакции Запада. На некорректность месседжа его представителей обратил внимание замглавы МИД РФ Александр Грушко, сравнив с "гаданием на кофейной гуще". Речь идет о заключении нового соглашения на базе договора 1987 года.

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"Потому что мы прекрасно помним даже из истории контроля над вооружениями – обычно стараются переходить к следующему этапу, к другим переговорам, не разрушая старые", – резюмировал замминистра, передает РИА "Новости".

Он также напомнил, что российская сторона по-прежнему открыта для диалога и не видит никаких преград для обсуждения ДРСМД.

"Мы же всё сказали: мы готовы, каналы открыты. Все наши предложения находятся на столе переговоров", – отрезал дипломат.

В начале февраля президент США Дональд Трамп объявил, что приостановит выполнение ДРСМД и запустит процедуру выхода из него. Чтобы спасти соглашение, России снова отвели полгода, однако она отказалась его спасать. Расторжением ДРСМД США развяжут себе руки, уверены эксперты.

Подписав более 30 лет назад документ, СССР уничтожил 1 тыс. 846 ракетных комплексов, США – на тысячу меньше.

