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США скрыли правду о ракетном договоре

Фото: EPA\TASS
Вашингтон только делал вид, что хочет сохранить соглашение, а на самом деле сделал все, чтобы развязать себе руки

Американцы откровенно лгали о том, что заинтересованы в сохранении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Стоит вспомнить разговор, который состоялся между советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном и российским лидером Владимиром Путиным.

Тогда представитель Белого дома всем своим видом показывал, что судьба соглашения о ракетах еще неясна, с улыбкой отбивая намеки собеседника об оливках и стрелах в лапах у орлана, который изображен на гербе США.

"Ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы?" – обратился Путин к специалисту в области разоружений. На что тот ответил, что "оливковую ветвь и оливки с собой не привез".

Напомним, сегодня Дональд Трамп объявил, что 2 февраля приостановит выполнение ДРСМД и запустит процедуру выхода из него. Чтобы спасти соглашение, России снова отвели полгода. 

Мотивы американской стороны просты, как дважды два, – это создание нового оружия. Расторжением  ДРСМД США развяжут себе руки, полагает бывший первый замглавы МИД Чехии Ярослав Башта.

"Договор РСМД явно препятствовал Вашингтону в развитии новых систем вооружения, поэтому они сочли необходимым с ним расстаться – такой логический вывод можно сделать на основании всех последних заявлений и шагов американских властей. Никакого стремления найти компромиссы, попытаться договориться с другими государствами Вашингтон не продемонстрировал",

цитирует экс-дипломата РИА "Новости".

В октябре Вашингтон пригрозил расторжением соглашения, которое было подписано между Россией и Америкой в 1987 году. Вслед за советником по нацбезопасности Джоном Болтоном план США подтвердил и президент Дональд Трамп. В очередной раз Москву обвинили в нарушении договоренностей: якобы наша страна продолжает разрабатывать новые крылатые ракеты. Владимир Путин в свою очередь пообещал Штатам жесткий ответ. 

Ксения АНДРЕЕВА
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