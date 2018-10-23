"Одни стрелы остались": Путин мрачно пошутил над символом Америки

США становятся все более воинствующей страной, считает российский президент

Изображенный на гербе США орлан явно отдает предпочтение стрелам, нежели оливковой ветви, которые он держит в своих лапах. Так считает президент РФ Владимир Путин, с чем он поделился на сегодняшней встрече с советником главы Белого дома по нацбезопасности Джоном Болтоном.

"Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны – оливковую ветвь как знак миролюбивой политики, с 13 оливками", – сказал Путин.

"Вопрос: ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы?" – спросил он с улыбкой Болтона. При этом президент заметил, что он обращается к специалисту в области разоружений.

Помощник Дональда Трампа признался, что "оливковую ветвь и оливки с собой не привез".

"Я так и думал", – отреагировал глава РФ.

"Если вы помните, оливковая ветвь располагается в правой лапе у орлана, так что он демонстрирует свои приоритеты именно таким образом", – заметил Болтон.

Путин тут же напомнил, что на гербе США есть еще надпись "Единство в многообразии".

"Поэтому, несмотря на различные подходы, можно и нужно искать все-таки точки соприкосновения, мне так кажется", – сказал президент.

Болтон подчеркнул, что "это является намерением" США и лозунгом.

Свой комментарий об американском гербе Путин предварил спичем о продолжающихся недружественных решениях Вашингтона в адрес Москвы, которая на них не реагирует.

"Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг. Нет, это все продолжается и продолжается", – сказал российский лидер.

Кроме того, он сообщил, что, несмотря на санкции, товарооборот между Россией и Штатами, "как ни странно", растет: в 2017 г. на 16%, в нынешнем году на 8%.

"Это мало в абсолютных величинах, очень мало, но тем не менее тенденция такая есть и, кстати говоря, с позитивным сальдо для Соединенных Штатов", – отметил Путин.

Если вернуться еще раз к государственному символу США, необходимо напомнить, что голова орлана действительно повернута в сторону той лапы, которая держит оливковую ветвь, характеризуя этим миролюбивую политику Штатов.

Между тем последние действия Трампа, заявившего о выходе американцев из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, подписанного между Москвой и Вашингтоном в 1987 г., вполне резонно вызвало такую интерпретацию герба США у российского президента.

