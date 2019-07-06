План НАТО провалился: Москва жестко ответила на обвинения в "срыве" ракетного договора

Альянс подыгрывает тем, кто ищет предлог выхода из ДРСМД, уверены в России

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, считающего, что Россия для "спасения" ДРСМД должна избавиться от ракет 9М729, Москва не воспринимает всерьез. Альянс лишь потакает Вашингтону, ищущему предлоги для выхода из ракетного договора, считает сенатор Алексей Пушков.

"Слишком многие в США искали предлог для выхода из договора", – сказал мне на днях видный американский эксперт. Генсек НАТО подыгрывает этим многим. А США не хотят отказаться от систем ПРО в Европе?" -– написал Пушков в Twitter.

По его словам, заявление генсенка НАТО можно считать ни чем иным, как просто отговоркой.

Напомним, ранее Столтенберг привел в пример 1987 года, когда в СССР уничтожили крылатые ракеты и ракеты среднего радиуса действия за несколько недель и предложил такой же план России.

Утро также сообщало, что в ОБСЕ наехали на Москву за "срыв" ракетного договора, поддержав проект резолюции американского конгрессмена Ричарда Хадсона. Российская делегация выступила против данной поправки, отметив, что США "абсолютно переворачивает то, что произошло".